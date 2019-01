Καυγάς δίχως τέλος με παίκτρια και κριτές στο «My Style Rocks»

Η Χριστίνα Παπαδέλλη έβαλε τα κλάματα - Δείτε τα βίντεο

Το κλίμα των γιορτών δε φαίνεται να επισκέφτηκε το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», καθώς χθες στο γιορτινό επεισόδιο ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε μια παίκτρια και την κριτική επιτροπή.

«Έχω φτάσει στα όρια μου», ανέφερε η Χριστίνα Παπαδέλλη εξοργίζοντας τον Δημήτρη Αργυρόπουλο: «Τα όρια σου δεν έχουν σχέση με εμένα όμως Χριστίνα».

«Εμένα με προσβάλει το γεγονός όταν λες ότι εμείς κάτι θα βρούμε, είτε είναι για ένα το look, είτε είναι για πέντε για να μην το βαθμολογήσουμε σωστά. Είναι σα να μας λες ότι εμείς καθοδηγούμαστε από κάποιον ότι αυτή την εβδομάδα κατατροπώστε τη Χριστίνα. Θα σε προκαλέσω να δεις όλα σου τα looks πριν φύγεις από το My style rocks και αφού επέστρεψες και θα δεις τη διαφορά. Γιατί όταν επέστρεψες ήρθες στραβωμένη, γύρισες με άλλη συμπεριφορά εδώ και φαινόταν. Εσύ δεν το βλέπεις. Μπορεί να κουράστηκες, αυτό μπορώ να το δεχτώ, είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι», έλεγε η Μπέττυ Μαγγίρα και η παίκτρια δεν έκρυψε την αμηχανία της, αλλά και την αντίθετη άποψη που είχε για αυτά που άκουγε.

