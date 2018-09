Αυτές είναι οι 11 νέες παίκτριες του My Style Rocks

View this post on Instagram

11 νέες κοπέλες έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τα στιλιστικά τους concepts! Άραγε, θα αντέξουν την σκληρή κριτική; 💅 •• Stay tuned to @skaitv.gr ✨ My Style Rocks, πρεμιέρα Δευτέρα 10/9 στις 16:00, στον ΣΚΑΪ📺 #SkaitvGR #NeoProgrammaSkai #MyStyleRocks @konstantinaspyropoulou @dimitrisargyropoulos @betty_maggira @stelioskoudounaris @grmystylerocks