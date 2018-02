Σε επιφυλακή Αθήνα και Λευκωσία μετά τη νέα τουρκική NAVTEX

Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες θα θέσει το θέμα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης

Το θέμα της ανανέωσης μέχρι τις 10 Μαρτίου της παράνομης τουρκικής NAVTEX πρόκειται, σύμφωνα με έγκυρη πηγή που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, να τεθεί από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την ερχόμενη Παρασκευή.

Μπροστά στην τελευταία αυτή εξέλιξη, ο Νίκος Αναστασιάδης θα προεδρεύσει αύριο, Τετάρτη, συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχηγών, αντί των χωριστών συναντήσεων που είχαν ανακοινωθεί με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μετά τη σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το πρωί, ο κ. Αναστασιάδης θα δεχθεί την πρέσβη των ΗΠΑ Κάθλιν Ντόχερτι, η οποία την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Άγκυρα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον.

Νωρίτερα σήμερα, ο Νίκος Αναστασιάδης συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, για τον συντονισμό των ενεργειών Λευκωσίας- Αθηνών, μετά την ανανέωση της παράνομης τουρκικής NAVTEX στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση νέας Navtex στην περιοχή που καλύπτει περιοχή του οικοπέδου 3 της κυπριακής ΑΟΖ, πριν ακόμα λήξει η προηγούμενη στις 22 Φεβρουαρίου.

Η νέα Navtex ισχύει μέχρι τις 10 Μαρτίου και σύμφωνα με το sigmalive, αναφέρει:

TURNHOS N/W: 0258/18

MEDITERRANEAN SEA MILITARY TRAININGS AND GUNNERY EXERCISES, FROM 222201Z FEB 18 TO 102359Z MAR 18 IN AREA BOUNDED BY;

34 16.00 N - 034 15.00 E

34 16.00 N - 034 45.00 E

34 26.00 N - 034 53.00 E

34 57.00 N - 034 53.00 E

34 57.00 N - 034 24.00 E