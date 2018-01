Βίντεο έκρηξης από σύγκρουση τρένου με φορτηγό καυσίμων στον Καναδά

Την εκκένωση μιας ολόκληρης περιοχής και το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου προκάλεσε η έκρηξη που ακολούθησε σύγκρουση τρένου με φορτηγό που μετέφερε καύσιμα, στην είσοδο του αμαξοστασίου των σιδηροδρόμων στο Port Coquitlam της Βρετανικής Κολούμπια στον Καναδά.

Της σύγκρουσης ακολούθησε έκρηξη και μια τεράστια πυρκαγιά που πήρε έκταση πολύ γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα σπίτια πλησίον του αμαξοστασίου εκκενώθηκαν άμεσα, ενώ έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος Lougheed, προκειμένου να κινηθούν άμεσα προς το σημείο τα οχήματα της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή κανενός από τους κατοίκους. Ωστόσο το έργο της πυροσβεστικής ήταν δύσκολο, τόσο λόγω του πλήθους των τρένων τα οποία βρισκόταν στο αμαξοστάσιο, όσο και των εύφλεκτων υλικών με τα οποία ήταν φορτωμένα.

Δείτε βίντεο του ατυχήματος που κατέγραψε το CTV και ανήρτησε στο Twitter:

WATCH: Officials are evacuating businesses within an 800-metre radius of a massive fire at the Canadian Pacific Railyard in Port Coquitlam that broke out when a fuel truck collided with a train: https://t.co/9G67ME76PB pic.twitter.com/s4kIp4VSOK

— CTV Vancouver (@CTVVancouver) 23 Ιανουαρίου 2018