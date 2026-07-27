Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν: «Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε θα αναλάβουμε ισχυρή στρατιωτική δράση»

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Μια άτυπη εκεχειρία υπάρχει αυτή την στιγμή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε «πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν», προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει «ισχυρή στρατιωτική δράση», εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Axios πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην παρούσα φάση το Ιράν έχει σταματήσει να εκαπολύει επιθέσεις σε γειτονικές χώρες συμμάχους των Αμερικανών, ενώ και ο στρατός τις ΗΠΑ δεν χτυπάει την Ισλαμική Δημοκρατία.