Tουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Τσονγκτσίνγκ της Κίνας

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Το δυστύχημα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα

Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από οκτώ σε 11, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περίπου 50 ανθρώπων.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα) και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε κτίρια και οχήματα. Σε βίντεο που είχε μεταδώσει η κινεζική τηλεόραση, διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης υψωνόταν πίσω τους.