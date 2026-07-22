Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδησσό

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Σύμφωνα με την Μόσχα οι στόχοι εξυπηρετούσαν τον ουκρανικό στρατό

Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα λιμενικές υποδομές και πλοία στην περιοχή της Οδησσού, υποστηρίζοντας πως οι στόχοι εξυπηρετούσαν τον ουκρανικό στρατό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στο στόχαστρο βρέθηκαν ένα φορτηγό πλοίο κατά την εκφόρτωσή του στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, καθώς και υποδομές αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού, καυσίμων και λιπαντικών.

Ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης στην Οδησσό, καθώς κι ένα φορτηγό πλοίο με φορτίο που προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στα περίχωρα της Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν τρεις αποθήκες με ουκρανικά drones, σύμφωνα με την ίδια πηγή.