Πολιτικός «σεισμός» στην Ουγγαρία: Ο Όρμπαν καλεί τους οπαδούς του να υψώσουν το ανάστημα τους ενάντια στην «τυραννία» του πρωθυπουργού Μαγιάρ

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Αφότου εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του κόμματος του

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο εθνικιστής Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος απομακρύνθηκε από την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια με τις εκλογές του περασμένου Απριλίου, κάλεσε τους υποστηρικτές του να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία στη χώρα, η οποία, όπως υποστήριξε, έχει συνθλιβεί από τη νέα κυβέρνηση.

Ο Όρμπαν έκανε αργά χθες το βράδυ στη σελίδα του στο Facebook τις πρώτες τόσο ισχυρές πολιτικές δηλώσεις μετά τη συντριπτική του ήττα στις εκλογές εκδίδοντας μια «Διακήρυξη Αντίστασης» λίγο μετά την ανακοίνωση του κόμματος του, του Fidesz, ότι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία που στέγαζαν τους διακομιστές του διαδικτύου του.

Εισαγγελείς ανέφεραν στο Reuters μέσω email ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με την έρευνα για «υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα» στο Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού (NKA) υπό την κυβέρνηση Όρμπαν.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία «έπαψε να είναι δημοκρατικό κράτος» αφότου η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ ψήφισε συνταγματική τροποποίηση που τερματίζει τη θητεία του προέδρου και του επικεφαλής του συνταγματικού δικαστηρίου.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το Tisza, αρνείται ότι έχει υιοθετήσει αυταρχική στάση απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Έχει δεσμευτεί να περιορίσει τη διαφθορά, η οποία, όπως λέει, ήταν αχαλίνωτη υπό την κυβέρνηση Όρμπαν, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Tisza να επαναφέρει την Ουγγαρία στο κυρίαρχο ρεύμα της ΕΕ.

Ο ίδιος ο Όρμπαν αντιμετώπισε έντονη κριτική κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του για τα δημοκρατικά πρότυπα στην Ουγγαρία, η οποία βρισκόταν σε συχνή σύγκρουση με την ΕΕ για ζητήματα όπως το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Ο Όρμπαν αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

«Ξεκίνησε και πάλι η εποχή της τυραννίας στην Ουγγαρία. Το νέο πολιτικό σύστημα που δημιουργήθηκε με αυτό τον τρόπο είναι παράνομο... Το Fidesz θα χρησιμοποιήσει όλα τα ειρηνικά μέσα κατά της κατάχρησης εξουσίας εντός και εκτός του κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο 'Ορμπαν πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Το κόμμα του Μαγιάρ διαθέτει αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, κάτι που του επιτρέπει να άρει τις αλλαγές που εισήγαγε ο Όρμπαν, οι οποίες, όπως υποστηρίζει ο Μαγιάρ, έβλαψαν τη δημοκρατία.

Η συνταγματική τροποποίηση έθεσε τέλος στη θητεία του προέδρου Τάμας Σούλιοκ, επικαλούμενη τη «σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης» της κοινωνίας σε έναν ηγέτη που εξελέγη το 2024 από βουλευτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν. Το κοινοβούλιο θα εκλέξει σύντομα νέο πρόεδρο.

Το Tisza του Μαγιάρ απολαμβάνει τεράστιας λαϊκής υποστήριξης, με δημοσκόπηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median νωρίτερα αυτόν τον μήνα να δίνει 60% υποστήριξη, έναντι 18% για το Fidesz.