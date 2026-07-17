Πειρατεία από Σομαλούς σε πλοίο στον Κόλπο του Άντεν

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Το καράβι βρίσκεται 65 ναυτικά μίλια ανοιχτά από την πόλη αλ Μουκάλα της νότιας Υεμένη

Άτομα αγνώστων στοιχών επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Στο πλοίο, που βρίσκεται 65 ναυτικά μίλια ανοιχτά από την πόλη αλ Μουκάλα της νότιας Υεμένης, «επιβιβάστηκαν μη εξουσιοδοτημένα άτομα ενώ το πλοίο έπλεε ανατολικά στον Κόλπο του Άντεν», τόνισε η UKMTO, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι Σομαλοί πειρατές.

Αυτή η θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Υεμένης και Κέρας της Αφρικής, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό, είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες στον κόσμο, ειδικά δεδομένων των μεγάλων διαταραχών στην κυκλοφορία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ που προκλήθηκαν από τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Ισλαμική Δημοκρατία, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε αυτήν την περιοχή, το κέντρο πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας JMIC, το οποίο διευθύνεται από έναν μεγάλο ναυτικό συνασπισμό 47 χωρών που έχουν αναπτυχθεί στο βόρειο Ινδικό Ωκεανό, αύξησε το επίπεδο συναγερμού (4 σε κλίμακα 5) σε «σοβαρό» τον Μάιο μετά από μια σειρά επιθέσεων από Σομαλούς πειρατές που κατάφεραν να καταλάβουν πολλά πλοία στα ανοικτά του Πούντλαντ, πολιτεία στη βορειοανατολική Σομαλία και της Υεμένης.