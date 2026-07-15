Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σημαντικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην κατεχόμενη από την Ρωσία Κριμαία

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Kαλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρισμού στη χερσόνησο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, ο οποίος καλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χερσόνησο.

Οι Ειδικές Δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν μέσω ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram ότι ο σταθμός, ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μπαλακλάβα, είχε δεχτεί επίθεση την Τρίτη το βράδυ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

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