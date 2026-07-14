Οργή προκαλεί η νέα δολοφονία 26χρονου μετανάστη από πράκτορα της ICE στις ΗΠΑ – Το θύμα αποπειράθηκε να «διαφύγει» από οδικό έλεγχο

0

ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι ο νεαρός διέθετε νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε χθες Δευτέρα νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν 26χρονος Κολομβιανός, στην πολιτεία Μέιν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Ο θάνατος καταγράφτηκε στην Μπίντεφορντ, πόλη κάπου 22.000 κατοίκων, μια εβδομάδα αφού πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό οικογενειάρχη στο Τέξας, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα οργής εναντίον της υπηρεσίας που εντέλλεται να εφαρμόσει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το θύμα, «παράνομος αλλοδαπός», σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «τελεσίδικη απόφαση απέλασης», αποπειράθηκε να «διαφύγει» από οδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που τον είχε στο στόχαστρο.

«Λόγω του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, πράκτορας χρησιμοποίησε το όπλο του», χτυπώντας τον οδηγό, που υπέκυψε κατόπιν στα τραύματά του, ανέφερε η ίδια πηγή.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν επίσης έκανε γνωστό πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε «αποπειράθηκε να διαφύγει στο τιμόνι οχήματος» το οποίο κινείτο «προς την κατεύθυνση του πράκτορα» που άνοιξε πυρ.

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε τέθηκε σε διοικητική αργία, όπως ορίζει το εφαρμοστέο πρωτόκολλο όταν εκτυλίσσεται θανατηφόρο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) γνωστοποίησε πως διενεργεί έρευνα.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ντάνιελ Μπούτσερ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του όταν άκουσε πυροβολισμούς.

Από παράθυρο, είδε μικρό σεντάν που κλείστηκε και χτυπήθηκε από λευκό SUV. Κατόπιν, συνέχισε, πράκτορας της ICE έβγαλε από το σεντάν τον οδηγό και τον έριξε στο έδαφος.

«Το κεφάλι και το πρόσωπο του ανθρώπου ήταν γεμάτα αίματα. Ήταν φρικτό. Εκείνη τη στιγμή άκουσα καθαρά το θύμα να λέει "προσπαθούσα να σταματήσω", ή κάτι παρόμοιο».

Υπέκυψε δευτερόλεπτα αργότερα.

«Έξω η ICE!»

Δυο τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Maine Immigrants’ Rights Coalition και η Presente Maine, που αναγνώρισαν το θύμα, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους πως αντίθετα με όσα ισχυρίστηκαν οι αρχές, ο νεαρός διέθετε νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις ΗΠΑ.

«Δεν θα αφήσουμε αυτόν τον θάνατο να μετατραπεί σε απλή υποσημείωση στις στατιστικές αυτής της κυβέρνησης», τόνισε η Κρίσταλ Κρον, εκτελεστική διευθύντρια της Presente Maine.

Ο γερουσιαστής του Μέιν Άνγκους Κινγκ είπε πως αρχικά ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, με τον οποίο επικοινώνησε, του είπε ότι σε βάρος του θύματος εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης συνδεόμενο με το μεταναστευτικό καθεστώς του -πρόσθεσε όμως πως κατόπιν ο υπουργός του τηλεφώνησε για να του πει πως ο άνδρας που σκοτώθηκε δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης, κατά δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο γερουσιαστής Κινγκ αξίωσε «πλήρη, διαφανή και ανοικτή έρευνα».

Επιτόπου, στήθηκε περίμετρος ασφαλείας στο σημείο όπου εκτυλίχτηκε το φονικό επεισόδιο.

Διαδηλωτές έκαναν πορεία στη συνοικία, κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν το σύνθημα «έξω η ICE!», προτού συγκεντρωθούν μπροστά στο γραφείο της άλλης γερουσιάστριας του Μέιν, της Σούζαν Κόλινς, που ανήκει στο ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Η ζωή ενός ανθρώπου χάθηκε» και «η οικογένειά του και οι κάτοικοι της κοινότητάς μας αξίζουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι συνέβη», τόνισε ο δήμαρχος της Μπίντεφορντ Λίαμ ΛαΦάουντεν σε ανακοίνωσή του.

«Αναγνωρίζω τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκαλεί ένα συμβάν τέτοιας βαρύτητας στην πόλη μας», πρόσθεσε.

Οι πράκτορες της ICE, συνήθως πάνοπλοι, συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, επιφορτισμένοι να φέρουν σε πέρας την εκστρατεία μαζικών απελάσεων μεταναστών που θέλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σφοδρές επικρίσεις στις ΗΠΑ για τις μεθόδους τους, που χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών -της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι- στη Μινεάπολη στις αρχές της χρονιάς.