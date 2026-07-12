Σταθεροποιήθηκε η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους στην Ισπανία

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Επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 1.000 άνθρωποι

Η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί, στη νότια Ισπανία από την Πέμπτη έχει «σταθεροποιηθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μο»ρένο.

«Καλά νέα. Ύστερα από πολύ δύσκολες ημέρες, η πυροσβεστική υπηρεσία 'θεωρεί σταθεροποιημένη'» την πυρκαγιά του Λος Γιαγιάρδος, σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.

Η πυρκαγιά «έχει περιοριστεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 1.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν και δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η επιστροφή τους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.