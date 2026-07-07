Σύντομα η Λεπέν θα αποσαφηνίσει αν θα είναι ή όχι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

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Θα εκτίσει κατ'οίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται, ή όχι, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκως σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί.

Με βάση την σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου η Λεπέν θα εκτίσει κατ'οίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης η Λεπέν εξήλθε από την αίθουσα του Δικαστηρίου και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις.

Αποχωρώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ροντόλφ Μποσελού, δικηγόρος της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι ήταν «μερικώς ικανοποιημένος» με την απόφαση της έφεσης. «Είναι μια καλή αρχή», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ. Σημείωσε «μια σημαντική αλλαγή, ιδίως όσον αφορά την ποινή της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι». «Τώρα, εξετάζουμε το σύνολο αυτής της απόφασης. Θα το εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα και θα κάνουμε μια δήλωση αργότερα σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια», πρόσθεσε.