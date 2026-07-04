Το Κίεβο διαψεύδει ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα

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Στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones η Αγία Πετρούπολη

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Το διαψεύδουμε. Πρόκειται για περισσότερους ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε αξιωματούχος του γενικού επιτελείου.

«Η Κοστιαντίνιφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε για το θέμα αυτό με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στο μεταξύ οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, και της περιφέρειας Λένινγκραντ δήλωσαν σήμερα ότι έγιναν στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones στη διάρκεια της νύκτας, ενώ φέρεται να επλήγη και λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα από το οποίο γίνονται εξαγωγές πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντερ Μπεγκλόφ επεσήμανε ότι η πόλη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων έγινε στόχος «μεγάλης κλίμακας» επίθεσης με drones. Δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους στόχους της επίθεσης, αλλά το τοπικό μέσο ενημέρωσης Bumaga έκανε λόγο για πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της πόλης.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι drones έπληξαν το λιμάνι Βισότσκ, που απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη και βρίσκεται στον κόλπο της Φινλανδίας. Από το λιμάνι αυτό γίνονται εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ντροζντένκο διευκρίνισε ότι 72 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ.