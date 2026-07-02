Θρίλερ με τα «λείψανα» του ντ’ Αρτανιάν στην Ολλανδία: Χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις για να ταυτοποιηθούν

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Βρέθηκε σκελετός κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

Ένας σκελετός που βρέθηκε κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ αυτή τη χρονιά δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί οριστικά ότι ανήκει στον διάσημο Γάλλο μουσκετοφόρο Σαλρ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ ντ΄Αρτανιάν, δήλωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης, καθώς ορισμένα ευρήματα εγείρουν εκ νέου ερωτήματα σχετικά με τη θεωρία αυτή.

«Προς το παρόν η αληθινή προέλευση του σκελετού και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν ασαφείς. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να δείξει αν ένα αυθεντικό κομμάτι ιστορίας έχει αποκαλυφθεί -- ή όχι», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές.

Η έρευνα γα τα λείψανα, που ανακαλύφθηκαν στην Εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου δεν έχει αποκλείσει «εντελώς» το ενδεχόμενο ο σκελετός να ανήκει όντως στον ντ' Αρτανιάν, είπαν, όμως από αυτήν προέκυψαν αρκετά «αναπάντεχα στοιχεία» που δείχνουν προς άλλη κατεύθυνση.

Ο σκελετός που βρέθηκε ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας 44 έως 66 ετών όπως εκτιμάται, ηλικιακό εύρος που περιλαμβάνει την ηλικία του ντ' Αρτανιάν ο οποίος ήταν 62 ετών όταν σκοτώθηκε.

Όμως τα οστά δεν μπορούν να χρονολογηθούν ώστε να προσδιοριστεί πότε πέθανε η άνδρας.

Και οι αναλύσεις υποδηλώνουν ότι η διατροφή του άνδρα ήταν πλούσια σε ψάρι, διατροφή που είναι πιο αντιπροσωπευτική της ανατολικής ή νότιας Ευρώπης παρά της Γασκόνης στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου γεννήθηκε ο ντ΄Αρτανιάν.

«Εγείρεται το ερώτημα αν μια τέτοια διατροφή ήταν συνήθης μεταξύ των καθολικών μουσκετοφόρων από τη Γαλλία τον 17ο αιώνα», ανέφεραν οι ερευνητές στην ανακοίνωση της πόλης.

Ερευνητές δήλωσαν πως η έρευνα καθυστέρησε εξαιτίας των ενεργειών ενός συνταξιούχου αρχαιολόγου που ξεκίνησε να ανασκάπτει τον τάφο κάτω από το πάτωμα της εκκλησίας χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πολλές πολύτιμες πληροφορίες έχουν «αμετάκλητα χαθε» στη διάρκεια των εργασιών του, καθώς έχει προκαλέσει πιθανόν ζημιές στο κρανίο του σκελετού και δεν έχει καταγράψει την εργασία του σύμφωνα με τα πρότυπα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να χρονολογηθεί ο τάφος, είπαν.

Ο αρχαιολόγος, ο Βιμ Ντάικμαν, αναγκάστηκε να σταματήσει τις εργασίες του όταν η εκκλησία ανακάλυψε ότι δεν είχε την απαραίτητη άδεια -- την εκσκαφή ανέλαβε επαγγελματική ομάδα στις 13 Μαρτίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάιο στην εκπομπή Nieuwsuur της ολλανδικής τηλεόρασης, ο Ντάικμαν είπε ότι δεν είχε ενημερώσει τις αρχές για τις εργασίες του στην εκκλησία, καθώς ήθελε να πιστωθεί την ανακάλυψή του.

Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά οστά σε μια πλαστική σακούλα και τα είχε τοποθετήσει σε μια αποθήκη στον κήπο του -- τα επέστρεψε στις αρμόδιες αρχές μόνο όταν η αστυνομία του είπε να το κάνει.

Ήρωας του Αλέξανδου Δουμά στο μυθιστόρημα του 1844 «Τρεις Σωματοφύλακες», ο ντ'Αρτανιάν είναι ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο που σκοτώθηκε κατά τη γαλλική πολιορκία του Μάαστριχτ στον γαλλοολλανδικό πόλεμο, στις 25 Ιουνίου 1673.

Θα μπορούσε η εκκλησία να γίνει ο τόπος ανάπαυσής του, σύμφωνα με ιστορικούς, όμως μπορεί επίσης να έχει ταφεί σε ομαδικό τάφο, ανέφεραν ερευνητές.

Περαιτέρω έρευνες χρειάζονται προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχουν πιθανότητες να ταυτοποιηθεί ως ο ντ΄Αρτανιάν, είπαν, μεταξύ άλλων με ανάλυση αρχαίου DNA.