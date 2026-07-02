Αφέθηκε ελεύθερος ύποπτος που είχε προσαχθεί για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

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Ο έφηβος που τραυματίστηκε έδωσε κατάθεση στις αρχές

Ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας, με παγιδευμένο δέμα, ενός Ουκρανού ολιγάρχη, το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον ή τους δράστες της επίθεσης, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας του πριγκιπάτου.

Το πρωί, προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να γίνει «επαλήθευση» των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος, είπε ο εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό.

Η έρευνα «συνεχίζεται ενεργά, με τη στήριξη των γαλλικών αρχών», πρόσθεσε.

Οι αρχές του πριγκιπάτου αρνούνται να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των θυμάτων, ωστόσο καλά πληροφορημένες πηγές είπαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Βαντίμ Ερμολάεφ, 58 ετών, ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας που κατάγεται από την Ουκρανία αλλά πλέον έχει την κυπριακή υπηκοότητα. Τραυματίστηκαν επίσης δύο μέλη της οικογένειάς του, κατά τα φαινόμενα η σύντροφός του και ο γιος του.

Το 13χρονο αγόρι που εισήχθη τη Δευτέρα σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης του παιδιατρικού νοσοκομείου Λενβάλ της Νίκαιας έδωσε κατάθεση. Οι δύο ενήλικές όμως, που είναι σε σοβαρή κατάσταση, δεν δύνανται προς το παρόν να μιλήσουν στις αρχές, εξήγησε ο εισαγγελέας. Ο άνδρας είναι εκτός κινδύνου από χθες Τρίτη, όμως η κατάσταση της γυναίκας παραμένει κρίσιμη και δεν έχει σταθεροποιηθεί, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το βράδυ της Δευτέρας, ένας άνδρας ντυμένος με ανοιχτόχρωμο παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και καπέλο, άφησε ένα δέμα στην είσοδο ενός μικρού κτιρίου, κοντά στα σύνορα του πριγκιπάτου με τη Γαλλία. Αμέσως μετά βγήκε έξω και ακολούθησε τη σκάλα που οδηγεί στο Μποσολέιγ, μια κοντινή γαλλική κοινότητα.

Λίγο αργότερα, εξερράγη μια βόμβα στο χολ της εισόδου, τη στιγμή που τα τρία θύματα επέστρεφαν στο κτίριο.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ κατοικεί στο Μονακό τουλάχιστον από το 2021. Από τον Δεκέμβριο του 2023 του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, την οποία επικύρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο γενικός εισαγγελέας είπε ότι ο άνδρας που μπήκε στο στόχαστρο δεν ήταν υπό έρευνα στο Μονακό, ούτε καταζητείτο σε άλλη χώρα, εξ όσων γνωρίζουν οι αρχές του πριγκιπάτου.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο για «σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα».