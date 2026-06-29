Διαψεύδει το ιρανικό ΥΠΕΞ ότι επίκειται συνάντηση ομάδων εργασίας του Ιράν και των ΗΠΑ – Θα αποδεσμευθούν περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκ. δολαρίων

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Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις

Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ «δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα» στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για συνάντηση αύριο Τρίτη σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας δεν έχει προβλεφθεί [να διεξαχθεί] αυτή την εβδομάδα», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος έκανε λόγο για «εσφαλμένες» πληροφορίες.

Νωρίτερα πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ επρόκειτο να συναντηθούν τις ερχόμενες ημέρες.

Ο Γαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης πως οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Κατάρ σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά οι συνομιλίες της τεχνικής ομάδας εργασίας στην Ντόχα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Δηλώσεις Πεζεσκιάν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως, έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήρε κυρώσεις στο πετρέλαιο και σε πετροχημικά προϊόντα, 6 δισεκατομμύρια δολάρια από 12 δισεκ. δολάρια παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν και θα επιστρέψουν στο Ιράν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ενδιάμεση συμφωνία αυτόν τον μήνα προκειμένου να ετοιμάσουν το έδαφος για μια διευθέτηση της σύγκρουσης τους.