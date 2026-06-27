«Θαύμα» στη Βενεζουέλα: Ένα μωρό ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, 32 ώρες μετά τους σεισμούς

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Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα

Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα.

An 18-day-old baby was rescued from the rubble of a building that collapsed due to the earthquakes in Venezuela and handed to its father. An hour and a half later, the child's mother was rescued.https://t.co/YQ67OpS0Bw pic.twitter.com/akJKmeY3Ha — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 27, 2026

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες.

Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

🇻🇪 | Nuevas imágenes captan desde otro ángulo el milagroso rescate de un bebé recién nacido que fue extraído con vida de entre los escombros y bloques de hormigón. pic.twitter.com/pl9WYlSayu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.