Ζελένσκι: Πύραυλοι Flamingo έπληξαν εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ

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Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει συστήματα πυροβολικού και εξαρτήματα για συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Τιτάν-Μπαρικάντι.
Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής της ουκρανικής εταιρίας ενέργειας Naftogaz στις βορειοανατολικές περιοχές Πολτάβα και Χάρκιβ, προκαλώντας ζημιές, όπως ανέφερε σήμερα η εταιρία.