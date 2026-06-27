Ζελένσκι: Πύραυλοι Flamingo έπληξαν εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ

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Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει συστήματα πυροβολικού και εξαρτήματα για συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Τιτάν-Μπαρικάντι.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions. Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής της ουκρανικής εταιρίας ενέργειας Naftogaz στις βορειοανατολικές περιοχές Πολτάβα και Χάρκιβ, προκαλώντας ζημιές, όπως ανέφερε σήμερα η εταιρία.