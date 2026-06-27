Τα κύρια σημεία της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου που υπεγράφη στην Ουάσινγκτον – Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, σταδιακή αποχώρηση των IDF

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ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα – «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» λέει ο Βανς

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει τα κύρια σημεία της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέγραψαν χθες, Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ με σκοπό την επίτευξη «ειρήνης με διάρκεια» μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος «επαναβεβαιώνουν τον κοινό στόχο τους για εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας με διάρκεια».

Οι δύο χώρες «δηλώνουν τη φιλοδοξία τους να θέσουν τέλος στη σύγκρουση στην οποία αντιπαρατίθενται (...) να εγκαθιδρύσουν σχέσεις καλής γειτονίας» και «επιβεβαιώνουν το δικαίωμα κάθε κράτους να υπάρχει εν ειρήνη».

Διμερείς διαπραγματεύσεις

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα διευθετήσουν τις διαφορές τους «μέσω διμερών απευθείας διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μία «ομάδα στρατιωτικού συντονισμού» συστάθηκε από τις δύο κυβερνήσεις, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, προκειμένου να εποπτεύσει την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ

Χωρίς να κατονομάζει τη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η συμφωνία προβλέπει διαδικασία μέσω της οποίας οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (FAL) «θα αποκαταστήσουν αποτελεσματικό κυρίαρχο έλεγχο στο σύνολο του λιβανικού εδάφους, υπό την προϋπόθεση του επαληθευμένου αφοπλισμού μη κρατικών ενόπλων ομάδων και της διάλυσης υποδομών που συνδέονται με αυτές, που θα επιτρέψει στις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) να αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτει και θεωρεί παράνομη «κάθε αξίωση ενός κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα να καταφεύγει στη βία στο όνομά της χωρίς τη ρητή εξουσιοδότησή της».

Ανάπτυξη του λιβανικού στρατού

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα ανακτήσει σταδιακά τον έλεγχο του εδάφους της χώρας, αρχής γενομένης από δύο "πιλοτικές ζώνες". Οι ζώνες αυτές θα οριστούν από κοινού με τον ισραηλινό στρατό που θα του τις παραδώσει σταδιακά, μόλις αφοπλιστούν οι "μη κρατικές ένοπλες ομάδες" και διαλυθούν οι υποδομές τους.

Άλλες "πιλοτικές ζώνες" θα οριστούν στη συνέχεια με αμοιβαία συμφωνία.

Μόλις ο λιβανικός στρατός αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των τομέων αυτών, «οι προσπάθειες ανοικοδόμησης που υποστηρίζονται από τη διεθνή κοινότητα θα αρχίσουν, και οι Λιβανέζοι άμαχοι θα μπορούν να επιστρέψουν με κάθε ασφάλεια στις ζώνες αυτές που θα τεθούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των αρχών του λιβανικού κράτους».

Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές βλέψεις στον Λίβανο

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι «οι στρατιωτικές ενέργειές του στον Λίβανο είναι μόνο η συνέπεια επιθέσεων, απειλής που αντιπροσωπεύουν και των εχθρικών προθέσεων μη κρατικών ένοπλων ομάδων και ιδίως της Χεζμπολάχ. Η εξαφάνιση αυτής της απειλής, θα εξαλείψει κάθε ανάγκη στο μέλλον για στρατιωτική επέμβαση ή για παρουσία των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ στον Λίβανο» και «η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στον Λίβανο».

Ανοικοδόμηση του Λιβάνου

Παράλληλα, «οι ΗΠΑ θα κινητοποιήσουν τους διεθνείς εταίρους τους για να προσφέρουν ενεργό υποστήριξη στη λιβανική κυβέρνηση προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα, να αποκαταστήσει τις υποδομές, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δημιουργήσει προοπτικές ευημερίας».

Ο Λίβανος «δεσμεύεται ρητά να εμποδίσει την εκτροπή κεφαλαίων που προορίζονται για την ανοικοδόμηση προς όφελος μη κρατικών ένοπλων ομάδων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτές».

Οι ΗΠΑ πλήττουν το Ιράν αντιδρώντας σε επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν χθες, Παρασκευή, στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

The US has struck Iran for the first time since the two sides reached a "peace deal" on June 17, saying it targeted Iranian military sites in response to an alleged attack on a commercial ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/8ZJM93GDE6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 27, 2026

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες πυραύλων και drones καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, δίνοντας αργότερα στη δημοσιότητα ασπρόμαυρο βίντεο που δείχνει έκρηξη με την ένδειξη «αδιαβάθμητο». Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βλήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίονα στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, και ότι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνισε τι μπορεί να έχει χτυπηθεί.

«Η βία θα αντιμετωπιστεί με βία» λέει ο Βανς

Η Τεχεράνη έχει πει ότι θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσινγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη σε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Η αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου από ιρανικές δυνάμεις παραβίασε σαφώς την κατάπαυση πυρός», ανέφερε στη δήλωσή της η CENTCOM ανακοινώνοντας τα πλήγματα, τα οποία χαρακτήρισε «ισχυρή απάντηση στη χθεσινή επίθεση σε εμπορικό πλοίο που διέρχονταν από το Στενά του Ορμούζ».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν «συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη» σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως μνημόνιο συνεννόησης (MOU).

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του MOU μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενη στρατιωτική πηγή, ανέφεραν το πλήγμα στο λιμάνι του Σιρίκ έπειτα από έκρηξη που ακούστηκε εκεί. Η πηγή είπε πως υπήρξαν πολλές προειδοποιητικές βολές από το Σιρίκ προς πλοία που παραβίασαν τους κανονισμούς του Στενού του Ορμούζ περίπου πέντε ώρες νωρίτερα, προσθέτοντας ότι εκτοξεύθηκαν επίσης δύο προειδοποιητικοί πύραυλοι από την κοντινή περιοχή Καρπάν προς τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

Σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε, επικαλούμενο επικεφαλής λιμένων στη Χορμοζγκάν (ανατολικά), ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο Σιρίκ μετά την επίθεση των ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος είπε πως το λιμάνι λειτουργεί κανονικά χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως σε απάντηση το ναυτικό τους «έπληξε τις τοποθεσίες όπου ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ σταθμεύει στην περιοχή» και προειδοποίησαν ότι εάν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις των ΗΠΑ θα υπάρξει μεγαλύτερη απάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε στα κρατικά ΜΜΕ.

THE STRAIT OF HORMUZ IS UNDER PRESSURE AGAIN !!! A Singapore flagged cargo ship, Ever Lovely, was struck by a projectile while transiting near Oman, just hours after Iran warned that vessels using routes not approved by Tehran would not be guaranteed safe passage. Following the… pic.twitter.com/pJozZJmH0j — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) June 26, 2026

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δίνει στο Ιράν τον έλεγχο στην κυκλοφορία των πλοίων στο στενό, ανέφεραν οι Φρουροί.

«Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας διάφορα μέτωπα, επιδίωξαν να παραβιάσουν αυτήν τη δέσμευση, και η απαραίτητη απάντηση δόθηκε και θα συνεχίσει να δίνεται. Αν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», ανέφεραν οι Φρουροί.

Big blow to IRGC & Islamic regime IRGC Command centers, air defense systems, radar installations, drone storage facilities & missile launchers were targeted by the U.S. Navy and Air Force across Iran after IRGC attacked on commercial vessels near Strait of Harmoz. pic.twitter.com/iUhBwCwnpS — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 27, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν πριν από τα πλέον πρόσφατα πλήγματα

Οι ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως στις αναφορές του Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε σε απάντηση των πλέον πρόσφατων πληγμάτων ότι ο Τραμπ απέτυχε να δείξει δέσμευση στις αρχές της διαπραγμάτευσης ή κατάπαυσης του πυρός.

«Αυτή η απερίσκεπτη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει, όπως πάντα, σε υποχώρηση και λύπη εκ μέρους τους», έγραψε ο Αζίζι στο X.

Πριν από τα πλέον πρόσφατα πλήγματα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 3% την Παρασκευή οδεύοντας προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες, μετά την έξοδο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, απ΄ όπου διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Saudi Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού στον σαουδαραβικό τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι στον κόσμο, έπειτα από σχεδόν τετράμηνη διακοπή, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Οι μεταφορές λιπασμάτων μέσω του στενού αυξήθηκαν επίσης, βοηθώντας να μετριαστούν ανησυχίες για εκτόξευση των τιμών των τροφίμων διεθνώς.

Ο υπουργός ξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο -ολοκληρώνοντας περιοδεία στον Κόλπο για να καθησυχάσει τους συμμάχους στην περιοχή σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία- εξέδωσε κοινή ανακοίνωση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καλώντας για «ελεύθερη, άνευ όρων και απεριόριστη ναυσιπλοΐα», στο στενό χωρίς διόδια ή «προσπάθειες να αξιώσουν έλεγχο».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά θα πρέπει να ελέγχονται από το Ιράν και το Ομάν, ενώ ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί. κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ανεκτικότητα της Τεχεράνης.