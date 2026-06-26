Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στην περιοχή του Ορμούζ

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Για έκρηξη στο Σιρίκ μιλούν τα ιρανικά MME

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λίγα λεπτά νωρίτερα ότι ακούστηκε μια έκρηξη στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σημειώνοντας ότι η προέλευση της έκρηξης δεν ήταν προς το παρόν σαφής, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε νωρίτερα να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο Ορμούζ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη, απάντησε «θα το διαπιστώσετε».