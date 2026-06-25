Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα

Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα

Προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα

Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη.