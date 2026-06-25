Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα

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Προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα

Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη.