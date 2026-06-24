Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ λέει ότι επιθεωρήσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύντομα – Το αντικρούει η Τεχεράνη

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«Ο θόρυβος των μέσων ενημέρωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβληθούν γεγονότα στο πεδίο»

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Οργανισμού, ο Ραφαέλ Γκρόσι, αν και η Τεχεράνη αργότερα υπέδειξε ότι η πρόσβαση σε βασικές τοποθεσίες αποτελεί αντικείμενο μιας τελικής συμφωνίας και της άρσης των κυρώσεων.

Οι δύο εμπόλεμες πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων την περασμένη εβδομάδα. Η προσωρινή συμφωνία άνοιξε το δρόμο για 60 ημέρες διαπραγματεύσεων με στόχο την αντιμετώπιση πιο ακανθωδών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Οι επιθεωρήσεις όντως θα πραγματοποιηθούν», τόνισε ο Γκρόσι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνία. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομέρειες - ημερομηνίες, διαδικασίες, τοποθεσίες», είπε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση.

Ο Ιρανός υφυπουργός είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον και έπειτα από «πρακτικά βήματα» για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το Ιράν δεν έχει επιτρέψει στον ΔΟΑΕ να επιστρέψει για επιθεωρήσεις στις πιο ευαίσθητες πυρηνικές του εγκαταστάσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν την Ισλαμική Δημοκρατία τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ο ΔΟΑΕ έχει επιθεωρήσει άλλες εγκαταστάσεις, αλλά οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η παράγραφος 8 αυτού του μνημονίου συνεννόησης αναφέρει ρητά ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν σε σχέση με πυρηνικό υλικό, εγκαταστάσεις, θα επιβλέπονται από τον ΔΟΑΕ, με έντονα γράμματα», δήλωσε ο Γκρόσι, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Προφανώς, για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε επιθεώρηση. Είτε αυτό συμβεί μεθαύριο, είτε σε μία εβδομάδα, είτε σε 10 ημέρες, είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο. Επομένως, αυτό θα συμβεί. Φυσικά, αν (το Ιράν) θέλει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία. Αν δεν θέλει, είναι άλλο θέμα».

Η Τεχεράνη φάνηκε να αντιτίθεται στις δηλώσεις του Γκρόσι. «Ο θόρυβος των μέσων ενημέρωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβληθούν γεγονότα στο πεδίο», έγραψε ο Γκαριμπαμπάντι στο X, υποδεικνύοντας ότι οι ρυθμίσεις επιθεώρησης εξακολουθούν να εξαρτώνται από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων.