Κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τη «διαχείριση της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ

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Το μνημόνιο της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ προβλέπει ότι θα είναι δωρεάν η διέλευση των πλοίων

Το Ομάν και το Ιράν θα αναλύσουν το κόστος της μελλοντικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών που τονίζει την κυριαρχία τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, την οποία έθεσε υπό τον έλεγχό της η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι δύο χώρες, «ως παράκτιες χώρες, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν την ασφαλή διέλευση από τα Στενά (...) τονίζοντας παράλληλα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα επί των χωρικών τους υδάτων», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα μετά την επίσκεψη ιρανικής αντιπροσωπείας στο Μουσκάτ.

Συμφώνησαν «να συνεχίσουν τον διάλογό τους για το θέμα αυτό μέσω κοινής ομάδας εργασίας, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας, τις υπηρεσίες που θα παρέχονται και το σχετικό κόστος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα», υπογραμμίζεται.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγιναν δεκτοί από τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η διέλευση των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γινόταν χωρίς κανέναν έλεγχο πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και συγκλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Το μνημόνιο κατανόησης, που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών και τη δωρεάν διέλευση των πλοίων. Ωστόσο, το Ιράν σκοπεύει τελικά να χρεώνει τέλη για τη διέλευση των Στενών, τα οποία, όπως προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ, δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση.