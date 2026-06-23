Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Τα πάντα στην πρωτεύουσα του Ιράν θα είναι κλειστά

Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από ισραηλιναμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.