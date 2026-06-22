Η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στο Ιράν, ανακοίνωσε ο Βανς – «Ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση»

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Η Ελβετία ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Σχετικά ωστόσο με την αξίωση του Ιράν για επιστροφή περιουσιακών στοιχείων ο Βανς ανέφερε ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα διατεθούν στους Ιρανούς και όχι σε χρηματοδότηση τρομοκρατίας».

Το Ιράν περιγράφει τρία βασικά σημεία που πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η ανώτατη αντιπροσωπεία της χώρας επιστρέφει στην πατρίδα μετά από «εντατικές συζητήσεις» στην Ελβετία.

Στις συνομιλίες συμφωνήθηκε ότι «οι συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και τεχνικών θα συνεχιστούν με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ στο X.

Οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, εξαρτώνται από τρία βασικά σημεία του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα.

Αυτά είναι:

-Παράγραφος 1: Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, «μέσω της καθιέρωσης ενός μηχανισμού ελέγχου των συγκρούσεων»

-Παράγραφος 10: Η εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων

-Παράγραφος 11: Η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

Η βάση των συνομιλιών είναι η «δέσμευση έναντι δέσμευσης» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

Έναρξη τεχνικών συνομιλών

Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών, την επομένη των συζητήσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει «την συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών». Σύμφωνα με το υπουργείο, «αυτός ο οδικός χάρτης δημιουργεί τις συνθήκες για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών».

Οι δύο αντιπροσωπείες, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αντίστοιχα, αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών κεκλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ στις ελβετικές Αλπεις.

Την νύχτα, οι κυβερνήσεις του Πακιστάν και του Κατάρ ανακοίνωσαν με κοινό κείμενο ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν επί οδικού χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση εκκίνηση νέων τεχνικών συζητήσεων».

Το Ιράν, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Η Βέρνη από την πλευρά της δήλωσε έτοιμη να υποστηρίξει την διαδικασία «στο πλαίσιο της παράδοσης της προσφοράς καλών υπηρεσιών».

«Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, την σταθερότητα και την ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.