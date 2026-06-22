Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τον Κιρ Στάρμερ που συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας

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«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.