Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου

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Πολλοί τραυματίες

Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5.15, τοπική ώρα και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα της εταιρείας East Midlands Railways, με το ένα να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου.

BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4 — Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.