Η Ευρώπη πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα

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Επιδεινώνονται τα καιρικά φαινόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο

Το καλοκαίρι ξεκινά με ακραίες συνθήκες για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, με ένα νέο κύμα καύσωνα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, το οποίο πλήττει από σήμερα τη Γηραιά Ήπειρο, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιδεινωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα ζέστης που ενσκήπτει στη δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Η κλιμάκωση του καύσωνα στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφραστεί από το γεγονός ότι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο, πολλά διαμερίσματα για την Κυριακή, όπως ανέφερε σήμερα η Météo-France, κάνοντας λόγο για ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμο με εκείνο του Αυγούστου του 2003.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι στην Ευρώπη τον χρόνο το 2023 και το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, διότι αυτές οι εκτιμήσεις, τις οποίες δημοσιεύει η επιθεώρηση Nature Medicine, απαιτούν πολύ χρόνο και είναι περίπλοκες κατά την ανάλυσή τους.

Είναι γνωστό, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πως η ζέστη είναι ολοένα και φονικότερη στην ήπειρο. Το διάστημα μεταξύ 2015 και 2024, σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών περιοχών κατέγραψε μια αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας που συνδέονται με τη ζέστη σε σύγκριση με τα έτη 1991-2000, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το Lancet, με έναν μέσο όρο 52 επιπλέον θανάτων ανά εκατομμύρια κατοίκους κάθε χρόνο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Έως 40 βαθμοί Κελσίου

Στη Γαλλία, τα δύο τρίτα των διαμερισμάτων θα τεθούν αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό, μεταξύ αυτών το Παρίσι, μια κατάσταση που οδήγησε δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τη Γιορτή της Μουσικής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, με πολύ δημοφιλείς συναυλίες σε δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το επεισόδιο ζέστης αναμένεται «εκτεταμένο, με μεγάλη διάρκεια και έντονο», προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας (Météo-France). Η «αξιοσημείωτη κορύφωση του καύσωνα» αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν «τους 40 βαθμούς Κελσίου ιδιαίτερα στη δυτική και την κεντρική» Γαλλία, προέβλεψε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Το επεισόδιο αυτό καύσωνα αφορά πλέον δύο στους τρεις Γάλλους.

Η Γαλλία είχε ήδη πληγεί τον Μάιο από πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, όπως και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί «προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με τον Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγο στη Météo-France.

Την ίδια ώρα, ένα νέο κύμα ζέστης αναμένεται να ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο πριν από μία κορύφωση που προβλέπεται για τη Δευτέρα και Τρίτη, με τον υδράργυρο να αναμένεται στους 34 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερα, σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met office.

Οι αρχές κήρυξαν σε πορτοκαλί συναγερμό για τη Δευτέρα και Τρίτη ένα μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ άλλων το Λονδίνο.

Το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί τον Ιούνιο, 35,6 βαθμοί Κελσίου, το 1957 και το 1976, θα μπορούσε να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Met office. Η άνοιξη του 2026 (από αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου) ήταν η θερμότερη που καταγράφηκε ποτέ για την Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τη Met.

Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό σχετικά με ένα κύμα ακραίας ζέστης που αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως τις Βαλεαρίδες Νήσους από την Κυριακή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στην Ελβετία, η Βασιλεία τέθηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα) από τη Météo Suisse με θερμοκρασίες που αναμένεται να φθάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Γενεύη, οι μαθητές ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε σχολείο τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Στη Γερμανία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για μια «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας», με καταιγίδες.

Από την Ουγγαρία έως τη Σλοβακία και στην Αυστρία, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αυστρία μάλιστα, το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στις ορεινές περιοχές στα δυτικά.