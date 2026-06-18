Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επικρίνει τον «πανικό» του Ισραήλ για τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

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«Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκρινε το Ισραήλ για έναν «αλλόκοτο πανικό» και μια «πελώρια αναστάτωση» σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει την κριτική που δέχεται για τη συμφωνία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκριναν τη συμφωνία λέγοντας ότι αυτή δεν απαντά στις ανησυχίες τους για τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν και θα περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Υπάρχει αυτός ο περίεργος πανικός σχεδόν σε όλο το ισραηλινό πολιτικό φάσμα που έχω αφουγκραστεί, όπου υποθέτουν πως ό,τι θεωρείται καλό για το Ιράν θα συμβεί - αλλά αυτό θα συμβεί χωρίς οι Ιρανοί να αλλάξουν καμία συμπεριφορά», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Δεν είναι έτσι γραμμένη η συμφωνία».

Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν αν αυτό εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μια τρομοκρατική οργάνωση, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σε μια προφανή αναφορά στη Χεζμπολάχ, την οποία η Ουάσινγκτον επί δεκαετίες την κατατάσσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Βανς κατηγόρησε το Ισραήλ για έλλειψη εμπιστοσύνης στον ισχυρότερο σύμμαχό του.

«Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας και νομίζω ότι η Αμερική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της περιοχής του κόσμου», είπε ο Βανς, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και με αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση», είπε για το Ισραήλ. «Και νομίζω ότι η ιδέα ότι έχουμε κάνει μια απαίσια συμφωνία δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα, αλλά απλώς δεν έχει κανένα νόημα αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη διάρκεια της σχέσης».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων χθες Τετάρτη στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια «πιο ήπια προσέγγιση» στην μάχη κατά των μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στην τελευταία δημόσια επίπληξή του προς τον εταίρο των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ και Ιρανοί ηγέτες ενέκριναν αυτή την εβδομάδα ένα μνημόνιο κατανόησης που ανέβαλε τα πιο δύσκολα ζητήματα για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα επιλυθούν ποτέ.

Επικαλούμενος συγκεκριμένους επικριτές της συμφωνίας - τους ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς - ο Βανς είπε: «Υποθέτω ότι η απάντησή μου σε αυτούς θα ήταν: Ποια είναι η ακριβής πρότασή σας; Είστε μια χώρα 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύνετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που έχετε».