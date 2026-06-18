Το Ισραήλ διακόπτει «κάθε επαφή» με την Κάγια Κάλας

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Επειδή η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας συνέκρινε την κατάσταση στη Γάζα με το απαρτχάιντ στη Ν. Αφρική

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει «κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Ν. Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων και διπλωματών, η Κάγια Κάλας, που συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκανε τις δηλώσεις αυτές τον περασμένο μήνα στο Μέξικο Σίτι κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της μεξικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η κ. Κάλας συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.