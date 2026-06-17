Στη δημοσιότητα η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ και αίρονται οι κυρώσεις

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Έγινε γνωστή από τους Αμερικανούς

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν δημοσιογράφους για το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν, καθώς διάβασαν το μνημόνιο 14 σημείων που πρόκειται να υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία.

Ανέφεραν ότι η επικείμενη συνάντηση εκεί θα είναι «κρίσιμη» για να διασφαλιστεί ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορέσει να εξελιχθεί σε μια συνολική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση στην Ελβετία θα είναι αρκετά κρίσιμη για να δούμε πραγματικά πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση», δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Τέλος των εχθροπραξιών – συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου: Η συμφωνία προβλέπει την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Τελική συμφωνία σε 60 ημέρες: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών το πολύ, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης»

Τέλος του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυκλοφορία των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον αριθμό της προπολεμικής κυκλοφορίας που αποκαθίσταται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν». Επίσης, οι ΗΠΑ «δεσμεύονται περαιτέρω να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές κοντά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία»

Επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ: Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός θα παραμείνει χωρίς διόδια για 60 ημέρες, και στη συνέχεια, όπως δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος, «το Ιράν θα συνεργαστεί όχι μόνο με το Ομάν αλλά και με τα κράτη του Κόλπου για τη σύναψη μιας ευρύτερης συμφωνίας, μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ»

300 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του Ιράν: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να δημιουργήσουν ένα ταμείο ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων (224 δισ. λιρών) «για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν»

Άρση όλων των κυρώσεων: Οι ΗΠΑ «δεσμεύονται να άρουν κάθε είδους κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί

Κανένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν: Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα συνεργαστούν για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν μέσω «ανάμειξης επί τόπου υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ».

Το πλήρες κείμενο συμφωνίας 14 σημείων