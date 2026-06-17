Για πολιτική δολοφονία μιλούν στην Πολωνία για την «εκτέλεση» του Ρώσου σκιτσογράφου και επικριτή του Πούτιν

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Ο 44χρονος Κουζοφκόφ πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα-Ποντλάσκα

Η δολοφονία στην ανατολική Πολωνία του Ρώσου σκιτσογράφου και επικριτή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής δολοφονίας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πολιτική δολοφονία», δήλωσε ο Τουσκ για τη δολοφονία, τη Δευτέρα, του 44χρονου σκιτσογράφου Ρόμπερτ Κουζοφκόφ, γνωστού με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι.

Ο 44χρονος Κουζοφκόφ πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα-Ποντλάσκα.

«Αν διατάχθηκε από τη Ρωσία, τότε πρόκειται επίσης για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με διεθνή διάσταση», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι σκοτώθηκε τη Δευτέρα το πρωί στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Όταν ο καλλιτέχνης έπεσε κάτω, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.

Τόσο η πολωνική αστυνομία όσο και η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών είχαν προσφέρει προστασία στον Σκρεμέτσκι, αλλά την είχε αρνηθεί για άγνωστους λόγους, είπε ο Τουσκ.

Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές αρχές.

Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Η υπόθεση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει ιστορικές εντάσεις μεταξύ της Πολωνίας και της γειτονικής της Ρωσίας, εντάσεις που τονίστηκαν ιδιαίτερα μετά την κατάρριψη του drone, η οποία αποδόθηκε στη Μόσχα το φθινόπωρο του 2025.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός από τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021 δηλώνοντας ότι φοβάται την πολιτική δίωξη στη Ρωσία.

Στην εξορία, διατήρησε την εικονοκλαστική του στάση και συμμετείχε σε εκδηλώσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Ο σκιτσογράφος είχε επίσης επανειλημμένα επικρίνει την ουκρανική κυβέρνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τις επικρίσεις αυτές, το Myrotvorets, μια αμφιλεγόμενη ουκρανική ιστοσελίδα, δημοσίευσε τη διεύθυνση της κατοικίας του, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αρκετοί αντίπαλοι του ρωσικού καθεστώτος έχουν πέσει θύματα σωματικών επιθέσεων ή επιθέσεων με δηλητηρίαση στο εξωτερικό, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο πρώην πράκτορας της FSB Αλεξάντερ Λιτβινένκο πέθανε από δηλητηρίαση από πολώνιο το 2006, ενώ ο πρώην αξιωματικός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών που ενήργησε ως διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια επέζησαν από δηλητηρίαση με Νόβιτσοκ το 2018, η οποία σκότωσε όμως μια Βρετανίδα. Η Μόσχα αρνείται πάντα οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις επιθέσεις.