Σύνοδος κορυφής της G7: Οι επτά ηγέτες δεσμεύονται ως προς την ακλόνητη υποστήριξη της Ουκρανίας

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Δήλωσαν επίσης ότι θα προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των διαύλων ενεργειακού εφοδιασμού

Οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατέληξαν σε κοινή ανακοίνωση μετά την χθεσινή ημέρα εργασιών της συνόδου κορυφής του Εβιάν στην οποία δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την θέση της Ουάσινγκτον στις χθεσινές συνομιλίες.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την νύχτα οι ηγέτες της G7 επαινούν το σθένος και την πρόοδο που καταγράφει η Ουκρανία στο μέτωπο τους τελευταίους μήνες και τονίζουν ότι τώρα έχει διαμορφωθεί μία νέα δυναμική.

Για την υποστήριξη και της επιτάχυνση αυτής της νέας δυναμικής, οι ηγέτες της Ομάδας των 7 συμφώνησαν να αυξήσουν τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και με επιπλέον οπλικά συστήματα και συστήματα αναχαίτισης, καθώς και μέσα μακρού βεληνεκούς.

Δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τις άδειες προς το Κίεβο για να επιτρέψουν την αύξηση της παραγωγής όπλων στην Ουκρανία.

«Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την πίεση επί της ρωσικής πολεμικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας, μεταξύ άλλων και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το κείμενο καταλήγει με το απαραίτητο την περίοδο αυτή εγκώμιο για τον Τραμπ: «Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή για να προχωρήσουμε με πρόσθετα μέτρα, αφού ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε συμφωνία, την οποία υποστηρίζουμε, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Πάντως, η σύμπνοια των 7 στην θέση για την αύξηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο και της πίεσης προς την Μόσχα απηχεί την ενίσχυση της στρατιωτικής και της διπλωματικής θέσης της Ουκρανίας κατά το τελευταίο διάστημα.

Κατά την σημερινή ημέρα, οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν τα θέματα των κρίσιμων ορυκτών και των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.

Η Γαλλία πιέζει τους εταίρους της να εκδώσουν ανακοινωθέν για τα κρίσιμα ορυκτά στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα για την μείωση της εξάρτησης της Δύσης από την Κίνα και για τη θωράκιση των επενδυτών από τα αντίμετρα και το dumping, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ως προς το θέμα των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις ανισότητες του διεθνούς εμπορίου και τον «αρπακτικό ανταγωνισμό» κυρίως της Κίνας.

«Η Κίνα παράγει υπερβολικά πολύ, οι ΗΠΑ καταναλώνουν υπερβολικά πολύ και οι Ευρωπαίοι επενδύουν υπερβολικά λίγο», είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική πλευρά συνοψίζει το σημερινό καθεστώς των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.

Κοινή ανακοίνωση για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο

Οι ηγέτες των χωρών της G7 ζήτησαν κατά την σημερινή ημέρα των εργασιών της συνόδου κορυφής στο Εβιάν την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των διαύλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από το Στενά του Ορμούζ, αφού χαιρέτισαν την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη η διαπραγμάτευση...να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτει το Ιράν για την περιοχή και πέραν αυτής και να διασφαλίσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι ηγέτες δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ενας συνασπισμός υπό την Βρετανία και την Γαλλία είναι έτοιμος να βοηθήσει στην διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι ηγέτες της G7 ζητούν «άμεση και αποτελεσματική εκεχειρία» στον Λίβανο και το αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι 7 δηλώνουν προσηλωμένοι στην «επιτάχυνση της διαφοροποίησης των διαύλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από το Στενά του Ορμούζ και να αυξηθούν τα ενεργειακά μας αποθέματα».