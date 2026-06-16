Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ

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Απάντησε με δικά του πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ προς τον νότιο Λίβανο και απάντησε με δικά του πλήγματα.

«Νωρίτερα σήμερα, η πολεμική αεροπορία αναχαίτισε πολλές ρουκέτες που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ προς τη ζώνη όπου ενεργούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, στον νότιο Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Λίγο αργότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε τον εκτοξευτήρα από τον οποίο εκτοξεύτηκαν ορισμένες από τις ρουκέτες», πρόσθεσε ο στρατός.