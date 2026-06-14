Οι ουκρανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν ρωσικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με drones

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Χτύπησαν σε αποθήκες χημικών και καυσίμων

Η Ουκρανία στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Στην περιφέρεια Τούλα, νοτίως της Μόσχας, ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλγιάεφ ανέφερε ότι θραύσματα από drone που καταρρίφθηκε έπεσαν στον χώρο εργοστασίου χημικών στο Νοβομοσκόφσκ. Σε οπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, φαίνεται επίσης μια πυρκαγιά, που υποδηλώνει ότι χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις Asot, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια χημικών της Ρωσίας.

Στην περιφέρεια Γιάροσλαβ, ο κυβερνήτης Μιχαΐλ Γεβράγεφ έκανε λόγο για επίθεση με drone σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο ξέσπασε πυρκαγιά αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνολικά 249 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν αρκετές επιθέσεις με drones, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.