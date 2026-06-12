Κάθειρξη 15χρόνια σε δικαστικό λειτουργό στην Τουρκία για απόπειρα γυναικοκτονίας

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Πυροβόλησε μέσα σε δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη μια δικαστή με την οποία διατηρούσε σχέση

Ένας δικαστικός λειτουργός που πυροβόλησε μέσα σε δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο μια δικαστή με την οποία ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε σχέση, καταδικάστηκε σήμερα σε 15 χρόνια κάθειρξης, εκ των οποίων περισσότερα από τρία με αναστολή, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, η ποινή που επιβλήθηκε στον φερόμενο δράστη, τον Μουχάμεντ Τσαγκάταϊ Κιλιτσαλάν, ήταν κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών για «απόπειρα ανθρωποκτονίας γυναίκας».

Το θύμα, το οποίο βρισκόταν στο γραφείο του τη στιγμή του συμβάντος, πυροβολήθηκε στη βουβωνική χώρα προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν στο δικαστήριο εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του, απέτρεψε τον δικαστικό λειτουργό να πυροβολήσει ξανά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο καταδικασθείς υποστήριξε ότι εργαζόταν για δύο χρόνια σε ένα γραφείο που ήταν αφιερωμένο στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Τουρκικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών εξέφρασαν την οργή τους τον Ιανουάριο για αυτή την απόπειρα γυναικοκτονίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (...), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε τότε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών "Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες".

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.