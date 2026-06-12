Ντόναλντ Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο – Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια

Τα «σημεία κλειδιά» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αμφισβητήσεις για όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας αρχής με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη ότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό δρόμο.
Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 δηλώνοντας πως δεν έχει «καμία σημασία» και ισχυρίστηκε ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Τα «σημεία κλειδιά» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σύμφωνα με το CNN:
- Η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα παρατείνει την εκεχειρία, θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα ανοίξει το δρόμο για περισσότερες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε διπλωμάτης στο CNN.
- Ο διπλωμάτης δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο κείμενο του μνημονίου κατανόησης, αλλά ότι δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση.
- Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία της συμφωνίας, σύμφωνα με τον διπλωμάτη:
- Μια 60ήμερη εκεχειρία «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα ξεκινήσει με την υπογραφή του MoU (μνημόνιο κατανόησης).
- Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά αμέσως, χωρίς το Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας και εμπορικών αγαθών. Η κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μετά από 30 ημέρες από την υπογραφή.
- Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα αρθεί και θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση των κυρώσεων «με βάση την πρόοδο της συμφωνίας και τη συνεχιζόμενη συνεργασία με καλή πίστη» - αν και δεν περιλαμβάνεται καθορισμένη ημερομηνία για την ελάφρυνση των κυρώσεων.
- Η συμφωνία «ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα», συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και του ζητήματος των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.
- Η συμφωνία θα ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ».