Ντόναλντ Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο – Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια

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Τα «σημεία κλειδιά» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αμφισβητήσεις για όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας αρχής με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη ότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό δρόμο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 δηλώνοντας πως δεν έχει «καμία σημασία» και ισχυρίστηκε ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Τα «σημεία κλειδιά» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σύμφωνα με το CNN: