Η ιρανική ναυτιλιακή αρχή επιβεβαιώνει το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» – Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

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Κλιμακώθηκε ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών

Η ιρανική ναυτιλιακή αρχή επιβεβαίωσε σήμερα το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τους υδρογονάνθρακες, ύστερα από ανάλογη ανακοίνωση του στρατού, σε αντίποινα για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας.

«Λόγω των εντάσεων που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ... τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA), του ιρανικου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτής της θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν έχει αποκλείσει το Ορμούζ από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά έως τώρα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτρέπουν καθημερινά τον πλου σε περίπου 20 πλοία στην περιοχή αυτή.

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ παράλληλα κλιμακώθηκε και ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι είχε μιλήσει «απευθείας» με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις που, όπως είχε προειδοποιήσει, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε εκείνη τη στιγμή ότι οι επιθέσεις θα σταματούσαν «σύντομα».

Λίγο αργότερα, ανώνυμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για έναν «ψευδή ισχυρισμό» που αποσκοπούσε στην παροχή «κάλυψης».

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Η διαφωνία δεν περιορίστηκε μόνο στις φερόμενες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο και ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των επιθέσεων της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η θαλάσσια οδός παρέμεινε ανοικτή και ότι «κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν επλήγη».

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ ανταλλάσσουν πυραύλους

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι.