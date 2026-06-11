Η εκεχειρία «ουσιαστικά δεν έχει νόημα» μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με το ιρανικό ΥΠΕΞ

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Στις διαπραγματεύσεις η Τεχεράνη επιδιώκει την αποδέσμευση παγωμένων πόρων της

Η εκεχειρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από μια νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Οι παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις που διέπραξαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ (…) αλλά επίσης καθιστούν ουσιαστικά την εκεχειρία κενή νοήματος», σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωση του.

Τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν κυρίως στόχο το νότιο Ιράν, αλλά και τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη, όπως η Καράζ, η Ναζαραμπάντ και η Πίσβα, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στο μεταξύ τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι πηγές σημείωσαν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, παρά την ανταλλαγή πυρών.

Οι ιρανικές πηγές σημείωσαν ότι έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, αλλά κάποια θέματα μένουν να συζητηθούν λεπτομερώς, μεταξύ των οποίων ο μηχανισμός για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους παγωμένους ιρανικούς πόρους από την πώληση πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένοι σε ξένες τράπεζες.

«Το Ιράν θέλει να δοθούν στην Τεχεράνη 6 με 12 δισεκ. δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ η Ουάσινγκτον επιθυμεί την αποδέσμευση πόρων σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει την επιστροφή κεφαλαίων στο Ιράν», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.