Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικά αντιτορπιλικά στα Στενά του Ορμούζ

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Η Τεχεράνη διαψεύδει πληροφορίες για μεταφορά ουρανίου σε τρίτη χώρα

Καζάνι που κοχλάζει είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η πολεμικές εντάσεις στον Λίβανο και τα σχέδια της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ απειλούν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στην οποία κατέληξαν την Τετάρτη Ισραήλ και Λίβανος, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά, διαμηνύοντας παράλληλα πως απορρίπτει τη συμφωνία.

Εν τω μεταξύ νέα ένταση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Ομάν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ειδικότερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσαν ότι, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των «αμερικανικών ναυτικών παρενοχλήσεων», πύραυλοι Qadir (Καντίρ) και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικά προς αρκετά αντιτορπιλικά στη Θάλασσα του Ομάν, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, τα αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-87 εγκατέλειψαν τη Θάλασσα του Ομάν και κατευθύνθηκαν προς τον Ινδικό Ωκεανό μετά το περιστατικό.