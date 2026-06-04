Ο Πούτιν θέλει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – «Φτάνουν οι μάχες», απάντησε ο Ζελένσκι

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Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους «συμβιβασμούς» και καλεί το Κίεβο να πράξει το ίδιο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα, ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει κάποιους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία» και η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να κάνει συμβιβασμούς. «Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς σκοπούς της και οι δυνάμεις της προωθούνται στην Ουκρανία αλλά είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. «Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και παρ’ όλ’ αυτά να κάνουμε συμφωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία, συνέχισε, δεν διαθέτει πυραύλους τύπου κρουζ και άλλα οπλικά συστήματα, όπως αυτά που έχει η Ρωσία. «Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία», παραδέχτηκε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Για τους υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες μάχης εναντίον της Ουκρανίας, αλλά απλώς η Μόσχα «τους δοκίμασε» για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Αυτό, υποστήριξε, ήταν σημαντικό προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους εναντίον αστικών στόχων.

Ο Oreshnik είναι ένας πύραυλος με βεληνεκές άνω των 5.000 χιλιομέτρων, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή. Παλαιότερα ο Πούτιν δήλωνε ότι είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί, αν και Δυτικοί εμπειρογνώμονες αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Ρωσία θέλει τον Σρέντερ για μεσολαβητή

«Ποιος άλλος, αν όχι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας» Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης; διερωτήθηκε ο Πούτιν.

Ο Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιόπιστο», «έχει τις δικές του απόψεις και είναι έτοιμος να τις υποστηρίξει», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος».

Παρ’ όλ’ αυτά, η Μόσχα δεν προσπαθεί να υπαγορεύσει στην Ευρώπη ποιον θα επιλέξει για να συνομιλεί με τη Ρωσία, είπε.

Θετικός ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε.