Εκλογές στην Κολομβία: Ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο

0

Ο ντε λα Εσπριέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο Σεπέδα κατετάγη δεύτερος με 40,90%

Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο ακροδεξιός υποψήφιος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα κατετάγη δεύτερος με 40,90%. Η Παλόμα Βαλέντσια, μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν οι Κλαούντια Λόπες (0,95%) και Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο (0,87%).

«Σε 21 ημέρες θα γράψουμε Ιστορία», τόνισε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. «Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία είτε με τη λογική είτε με τη βία» διεμήνυσε, απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του στην πόλη Μπαρανκίγια, χαρακτηρίζοντάς τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών Ιβάν Σεπέδα «μαριονέτα» του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Ο αριστερός γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία Ιβάν Σεπέδα απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, τονίζοντας σε υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα Μπογοτά πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. «Μόνο αφότου οι επιτροπές καταμέτρησης διαλευκάνουν πλήρως αυτά τα θέματα, θα προβούμε σε ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα», είπε. «Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό», τόνισε ο Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο αμφισβήτησε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές, αφού υποστήριξε πως καταμετρήθηκαν «εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Ο δικηγόρος και επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα, αλλά το στυλ και οι πολιτικές του προτάσεις συγκρίνονται με του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Ο 47χρονος εκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών και των συμμοριών, θα κατασκευάσει 10 τεράστιες φυλακές και θα μειώσει τη φτώχεια, προσφέροντας καλύτερη εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση στους φτωχότερους.

Ο 63χρονος γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, γιος ενός δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη, έχει υποσχεθεί πως θα επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες, μια πολιτική που δεν είχε αποφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα επί διακυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Σχεδιάζει επίσης μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τη φορολόγηση των υψηλόμισθων, παραχωρώντας γη στα θύματα της ένοπλης σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες στη χώρα, και επεκτείνοντας την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για τον πληθυσμό.