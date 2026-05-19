Ο Πούτιν αφίχθη στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα σήμερα το βράδυ Τρίτης (τοπική ώρα), σε μια κρατική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ - γεωπολιτικού αντιπάλου Ρωσίας - Κϊνας - Ντόναλντ Τραμπ στη κινεζική πρωτεύουσα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Ηλικιών 73 και 72 ετών αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν» τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και «θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μόλις που είχε προλάβει ο ένοικος του Λευκού Οίκου να ολοκληρώσει την Παρασκευή την επίσκεψή του, την πρώτη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και εννέα χρόνια, και επισημοποιήθηκε η έλευση στη χώρα του επικεφαλής του Κρεμλίνου.