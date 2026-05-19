Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν τα πτώματα δύο Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Οι αρχές εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα

Τα πτώματα δύο Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάσυρση και των δύο άλλων νεκρών.

Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών –του εκπαιδευτή τους—ανασύρθηκε την Παρασκευή. Τα πτώματα ανασύρθηκαν μέχρι τα 30 μέτρα από ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών -που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτή την εβδομάδα- ενώ στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας βοήθησαν να μεταφερθούν στην επιφάνεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ στο Reuters.

«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας», δήλωσε.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της Μοντεφαλκόνε. Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα -το πλέον πολύνεκρο, μεμονωμένο περιστατικό αυτού του είδους στην καταδυτική ιστορία της χώρας- όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος.

Οι δύο τελευταίοι νεκροί θα ανασυρθούν αύριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, από την ίδια σπηλιά που βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νοτίως της πρωτεύουσας Μαλέ.