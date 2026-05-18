Πέντε νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς κι από πυρά του Ισραήλ στη Γάζα

Ισραηλινά αιματηρά πλήγματα και στον Λίβανο

Αεροπορικά πλήγματα και πυρά του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν πέντε ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν η πολιτική προστασία και νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει θέατρο πρακτικά καθημερινών φονικών επεισοδίων.

«Πέντε μάρτυρες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από ισραηλινά πλήγματα (...) στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που ανήκει στον μηχανισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά)· άλλος σε πλήγμα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις· και πέμπτος από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.

Νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσαν πως παρέλαβαν τα πτώματα.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 871 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε η ανακωχή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά επισήμως πέντε νεκρά μέλη του στη Γάζα την ίδια περίοδο.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Επτά νεκροί, ανάμεσά τους ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, στον Λίβανο

Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν χθες Κυριακή επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της υποτιθέμενης ανακωχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα, τις οποίες καταδίκασε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τάιρ Φελσάι και δυο στην Τάιρ Ντέμπα, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ένα σε καθεμιά κοινότητα. Άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά βομβαρδισμών στον νότο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ισραηλινός πύραυλος στοχοποίησε διαμέρισμα στην περιφέρεια της πόλης Μπααλμπέκ, σκοτώνοντας ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, συμμάχου της Χεζμπολάχ, τον Ουάελ Άμπντελ Χαλίμ, καθώς και τη 17χρονη κόρη του, μετέδωσε χθες βράδυ το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων διαφόρων χωριών, κάποιων σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα των δυο ωρών, έπειτα από σειρά παρόμοιων διαταγών που αφορούσαν παραμεθόριες κοινότητες προχθές.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή, τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, νέα παράταση, για 45 ημέρες, της ανακωχής που τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου, η ισχύς της οποίας εξέπνεε χθες.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις αυτές, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δυο κράτη, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει.

Το Ισραήλ, που κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες», ενώ «μάχεται με εχθρό που προσπαθεί να γίνει πιο πανούργος από εμάς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα πιο συχνά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου FPV (‘first person view’), εφοδιασμένα με οπτική ίνα ώστε να μην μπορούν να εξουδετερωθούν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, συγκριτικά χαμηλού κόστους, για να στοχοποιεί τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξουδετερώσουμε τα FPV drones», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα οι χειριστές των οποίων τα πιλοτάρουν σαν να βρίσκονταν στο κόκπιτ τους.

«Μια παραχώρηση μετά την άλλη»

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε εξάλλου νωρίτερα χθες ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε κάπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το σαββατοκύριακο.

Το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη χθες για διάφορες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στον νότιο Λίβανο.

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν φέρει τη λιβανική κυβέρνηση «σε αδιέξοδο που έχει ως αποτέλεσμα τη μια παραχώρηση μετά την άλλη», στηλίτευσε χθες βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χουσέιν Χατζ Χασάν, κρίνοντας ακόμη πως οι λιβανικές αρχές δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την ισραηλινή απαίτηση να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.

Ο Λίβανος μετατράπηκε σε θέατρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από ένα εκατομμύριο άλλοι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά έκτοτε, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Ο απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο έχει ξεπεράσει τους 400 νεκρούς αφού άρχισε η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους αριθμούς.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 21 Ισραηλινοί στον συνεχιζόμενο πόλεμο στον Λίβανο -20 στρατιωτικοί και συμβασιούχος του στρατού- από τη 2η Μαρτίου.