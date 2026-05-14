Κρίση στην Μεγάλη Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας – Ακροβατεί η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του από την βρετανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, φέρνοντας τον πρωθυπουργό να ακροβατεί πλέον επί ξυρού ακμής.

Ο Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα ηγηθείτε του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές», που έχουν προγραμματιστεί για το 2029, «και όπου χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον πρωθυπουργό.

«Οι βουλευτές των Εργατικών και τα Συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή ασήμαντου φραξιονισμού», τονίζει ο Στρίτινγκ στην επιστολή που ανήρτησε στο Χ, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του.