Ισόβια κάθειρξη για τον 21χρονο δράστη του τριπλού φονικού στην Ουψάλα της Σουηδίας

Οι πυροβολισμοί κεντρική πλατεία σε αυτή την πανεπιστημιακή πόλη

Ένας 21χρονος καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη από σουηδικό δικαστήριο για τη δολοφονία πέρσι τριών νέων σε κομμωτήριο στην Ουψάλα της Σουηδίας, μια τριπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα.

Περίπου στις 17:00 το απόγευμα της 29ης Απριλίου 2025, ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στη Βακσάλα Τοργκ, μια κεντρική πλατεία σε αυτή την πανεπιστημιακή πόλη.

Σε ένα κοντινό κομμωτήριο, τρία νεαρά θύματα - δύο έφηβοι 15 και 16 ετών και ένας 20χρονος - βρέθηκαν νεκροί σε μια γωνία, ο καθένας με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Ουψάλα που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτές οι δολοφονίες σόκαραν τους κατοίκους της Ουψάλα, παραμονή της Βαλπουργιανής Νύχτας, η οποία λαμβάνει χώρα στις 30 Απριλίου και προσελκύει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως φοιτητές.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός κατήγγειλε τότε «μια απολύτως ακραία πράξη βίας», η οποία «μοιάζει σχεδόν με εκτέλεση».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, που επικαλείται την προκαταρκτική έρευνα, ο νεαρός δράστης προέβη στο τριπλό φονικό για λογαριασμό ενός εγκληματικού δικτύου. Ο εγκέφαλος πίσω από τις δολοφονίες δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα δεν διαπίστωσε ότι οι νεαροί - θύματα της επίθεσης, ήταν οι στόχοι του δράστη.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάζεται (σ.σ. ο δράστης) είναι ιδιαίτερα βάναυσα και οδήγησαν στον θάνατο τριών νέων. Αυτά τα εγκλήματα έχουν επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Ντάνιελ Γκούσταβσον, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

«Καμία άλλη ποινή εκτός από ισόβια κάθειρξη δεν θα μπορούσε να επιβληθεί σε αυτόν τον 21χρονο», πρόσθεσε.

Τα εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία χρησιμοποιούν ένα χαλαρά δομημένο σύστημα στρατολόγησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παιδιά -ή νέοι- χρησιμοποιούνται για να διαπράξουν εγκλήματα επειδή είναι κάτω από το ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης ανηλίκων. Αυτό επιτρέπει σε αρχηγούς εγκληματικών δικτύων να κρύβονται πίσω από πολλαπλά επίπεδα διαδικτυακών μεσαζόντων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το αυξανόμενο φαινόμενο της «βίας ως υπηρεσία» - δηλαδή στρατολόγηση μέσω διαδικτύου ατόμων και ο συντονισμός βίαιων πράξεων που διαπράττονται στον πραγματικό κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- είναι ένα πρόβλημα που εκτείνεται πέρα ​​από τα σύνορα της Σουηδίας. Μια συνεργασία μεταξύ δέκα ευρωπαϊκών χωρών και της Europol, με την ονομασία GRIM, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 για την καταπολέμησή της.

Ο δράστης της τριπλής δολοφονίας στην Ουψάλα καταδικάστηκε επίσης για απόπειρα δολοφονίας εναντίον δύο ανδρών στο Έσλοβ (νότια Σουηδία) δύο εβδομάδες νωρίτερα. Οι δύο άνδρες πυροβολήθηκαν αλλά επέζησαν.