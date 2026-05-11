Χανταϊός: Μία Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε θετική στον ιό

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται

Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού, βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ.

Η επιβάτης ήταν μεταξύ των πέντε Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι.

Η κατάσταση της υγείας της μίας γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.