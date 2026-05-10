Επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius – Θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν»

0

Είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης στην ελληνική πλευρά έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ, ενώ βάσει πρωτοκόλλου η υγειονομική αποστολή θα πρέπει να υλοποιηθεί επιχειρησιακά από το ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, στην Τενερίφη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των 147 επιβατών του MV Hondius. Το πλοίο, υπό ολλανδική σημαία, αγκυροβόλησε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά και, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση εκκένωσης, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες, αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα.

Μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το κρουαζιερόπλοιο με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ στην προβλήτα έχουν αναπτυχθεί ομάδες με στολές βιολογικής προστασίας και κλιμάκια με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η επιχείρηση είναι αυστηρά ελεγχόμενη: οι επιβάτες θεωρούνται όλοι προληπτικά επαφές υψηλού κινδύνου, υποβάλλονται σε ελέγχους από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές και στη συνέχεια μεταφέρονται απευθείας με ειδικά οχήματα σε αεροσκάφη που έχουν αποσταλεί από τις χώρες τους, χωρίς επαφή με τον γενικό πληθυσμό.

Εξειδικευμένη οδηγία από το ECDC

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) έχει εκδώσει εξειδικευμένη οδηγία για τη διαχείριση των επιβατών και του πληρώματος που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό Andes στο MV Hondius, δίνοντας κατευθύνσεις σε εθνικούς οργανισμούς δημόσιας υγείας, υγειονομικό προσωπικό και μεταφορικούς φορείς για τον τρόπο αποβίβασης, μεταφοράς, καραντίνας και ιατρικής παρακολούθησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργοποίηση του C‑130 και η ετοιμότητα των ελληνικών αρχών εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, διεθνώς συντονισμένο πλέγμα μέτρων, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.